Kötü hava Güney Lefkoşa'yı da vurdu

Ada’yı hafta sonu etkisi altına alan kötü hava koşullarının, Güney Kıbrıs’ta da sorunlara yol açtığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, dolu yağışı nedeniyle Güney Lefkoşa’nın beyaza büründüğünü, bazı yolları ve binaları su bastığını, ağaçların devrildiğini ve bazı arabaların yolda mahsur kaldığını yazdı.
Haberde, itfaiyenin söz konusu olaylarla ilgili 21 yardım çağrısı aldığı ve 7 ekibin, problemleri çözmek için çalıştığı ifade edildi.
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