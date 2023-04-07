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“KKTC’yi tanımıyoruz”

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İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Leo Doherty, İngiltere’nin KKTC’yi tanımadığını vurguladı

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“KKTC’yi tanımıyoruz”
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İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Leo Doherty, İngiltere parlamentosunda sorulara verdiği yanıtlar sırasında, İngiltere’nin KKTC’yi tanımadığını söyledi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Doherty’nin, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) üyesi Sammy Wilson’ın “KKTC’nin İngiltere tarafından tanınmasından elde edilebilecek ticari ve diğer faydaların neler olabileceği” şeklindeki yazılı sorusuna, “İngiltere’nin, Türkiye hariç diğer uluslararası toplumlarla uzlaşı gereği, KKTC olarak ilan edilen devleti bağımsız bir devlet olarak tanımadığı” yanıtını verdiğini aktardı.
Doherty, İngiltere’nin “Kıbrıs adasının egemen yönetimi olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığını” belirterek Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün yarattığı zorlukların en iyi çözümünün adil ve kalıcı bir çözüm olabileceğini ifade etti.
Gazete, DUP üyesi Wilson’un, “İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Türkiye  ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal gaz konusunda iş birliği yapma ihtimallerinin araştırılıp araştırılmadığı” şeklindeki bir sorusuna karşılık ise Doherty’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, uluslararası tanınmış MEB’indeki her türlü petrol ve doğal gazı değerlendirme konusundaki egemenlik hakkının İngiltere tarafından tanındığı” yanıtını verdiğini aktardı.
 
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