banner913
banner932
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
10 0
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
12 0
 
Bu vahşeti kim durduracak?
Bu vahşeti kim durduracak?
16 0
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
25 0
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
25 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
27 0
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
27 0
banner964

KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt kaçakçılığı yapıldı

banner476

banner974
KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt kaçakçılığı yapıldı
banner971
Rum polisine bağlı acil müdahale birimi kaçakçılığı önleme ekibi üyelerinin, geçtiğimiz gün KKTC’den Güney Kıbrıs’a giden bir kamyonda 1000 litre mazot ile 100 litre benzin ele geçirdiği iddia edildi.
Rum polisinden yapılan açıklamaya dayanarak, kaçaklığı önleme ekibi üyelerinin Lefkoşa Rum kesimine bağlı bir köyün bölgesinde devriye yaptıkları esnada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a giden bir kamyonu kontrol amaçlı durduklarını yazan Alithia gazetesi, yapılan incelemede kamyonun arka kısmında büyük bir metal tank içerisinde mazot, yolcu koltuğunda ise içerisinde benzin olan üç plastik bidon ele geçirildiğini belirtti.
Şoförün ve kamyonun polis karakoluna götürüldüğünü ve akabinde şoförün 5 bin Euro ceza ödemesiyle mahkeme dışı uzlaşma sağlandığını yazan gazete, şoförün serbest kaldığını, kamyonun ise akaryakıta el konana kadar gümrük tarafından alıkonduğunu ekledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.