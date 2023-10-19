KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt kaçakçılığı yapıldı

Rum polisine bağlı acil müdahale birimi kaçakçılığı önleme ekibi üyelerinin, geçtiğimiz gün KKTC’den Güney Kıbrıs’a giden bir kamyonda 1000 litre mazot ile 100 litre benzin ele geçirdiği iddia edildi.

Rum polisinden yapılan açıklamaya dayanarak, kaçaklığı önleme ekibi üyelerinin Lefkoşa Rum kesimine bağlı bir köyün bölgesinde devriye yaptıkları esnada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a giden bir kamyonu kontrol amaçlı durduklarını yazan Alithia gazetesi, yapılan incelemede kamyonun arka kısmında büyük bir metal tank içerisinde mazot, yolcu koltuğunda ise içerisinde benzin olan üç plastik bidon ele geçirildiğini belirtti.

Şoförün ve kamyonun polis karakoluna götürüldüğünü ve akabinde şoförün 5 bin Euro ceza ödemesiyle mahkeme dışı uzlaşma sağlandığını yazan gazete, şoförün serbest kaldığını, kamyonun ise akaryakıta el konana kadar gümrük tarafından alıkonduğunu ekledi.

