banner913
banner932
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
10 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
68 0
 
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
7 0
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
8 0
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
15 0
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
16 0
banner964

Kiperunda bölgesinde dolu yağışı zarara yol açtı

banner476

banner974
Kiperunda bölgesinde dolu yağışı zarara yol açtı
banner971
Limasol’a bağlı Kiperunda bölgesinde dolu yağışının etkili olduğu ve tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.
Politis gazetesi, Tarım Bakanı Petros Ksenofontos’un, dolu yağışının ardından tarım arazilerinde meydana gelen zararları yerinde incelemek amacıyla dün bölgeye gittiğini yazdı.
Habere göre Ksenofontos, zarar gören çiftçilerle bir araya gelerek zararlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.