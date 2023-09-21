Kiperunda bölgesinde dolu yağışı zarara yol açtı

Limasol’a bağlı Kiperunda bölgesinde dolu yağışının etkili olduğu ve tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.

Politis gazetesi, Tarım Bakanı Petros Ksenofontos’un, dolu yağışının ardından tarım arazilerinde meydana gelen zararları yerinde incelemek amacıyla dün bölgeye gittiğini yazdı.

Habere göre Ksenofontos, zarar gören çiftçilerle bir araya gelerek zararlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi.

