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Kıbrıslı Rum öğrenciler ilkokullarda azınlıkta

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Kıbrıslı Rum öğrenciler ilkokullarda azınlıkta
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Kıbrıslı Rum öğrencilerin, Lefkoşa’daki ilkokullarda azınlıkta olduğu ve 22 okuldaki rakamların endişe verici olduğu ifade edildi.
Alithia gazetesi “Kıbrıslı Öğrenciler Azınlıkta” başlıklı haberinde, demografik çalışmayla ilgili ad hoc meclis komitesinin, Kıbrıs Rumlar tarafından yapılan doğumların azalması konusunda tehlike çanlarını yeniden çaldığını yazdı.
Gazete, yetkili bakanlıklar tarafından verilen bilgiler temelinde, Rum kesiminin yerli nüfusun azalması tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerden biri olduğunu, öte yandan nüfus yenilenmesinin ise artık göçmen akışlarıyla yapıldığınıı yazdı.
Lefkoşa’nın merkezindeki 22 ilkokulda Kıbrıslı Rum öğrencilerin korkunç derecede azınlıkta olduğunu, 3 okulda Kıbrıslı öğrenci olmadığını, diğer 17 okulda ise Kıbrıslı öğrencilerin yüzdesinin toplam öğrenci sayısının yüzde 10’undan daha az olduğu belirtildi.
Gazeteye göre, DİSİ milletvekillerinden Prodromos Alambritis ise açıklamasında, yüzde 2,1 olması gereken nüfusun yenilenmesiyle ilgili doğurganlık indeksinin Güney Kıbrıs’ta yüzde 1,4 olduğunu sözlerine ekledi.
 
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