Kenan Ayaz açlık grevine başladı

Almanya’nın iade talebi üzerine PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kenan Ayaz, cezaevinde süresiz açlık grevine başladı

Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Rum tarafındaki mahkeme tarafından Almanya’ya şartlı iadesine karar verilen Kenan Ayaz’ın, dün sabahtan itibaren tutuklu bulunduğu cezaevinde süresiz açlık grevine girdiği haber verildi.

Ayaz’ın, Rum Yüksek Mahkemesinin Almanya’ya iadesiyle ilgili itiraz konusundaki kararı beklenirken, tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevinde dün sabahtan itibaren süresiz açlık grevine girdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 49 yaşındaki Kürt asıllı Ayaz’ın, PKK mensubu olarak, terör örgütüne katılmak suçundan yargılandığını anımsattı.

Larnaka Kaza Mahkemesinin 19 Nisan tarihinde Ayaz’ın Alman makamlarına iadesine karar verdiğini, savunmanın tezinin ise Ayaz’ın suça karıştığı konusunda aleyhinde herhangi bir delil bulunmadığı yönünde olduğunu öne süren gazete, Ayaz’ın Almanya’ya iadesi halinde hayatı ve itibarının tehlikede olduğunu, çünkü bunun akabinde Türkiye’ye iade edilmesi olasılığı bulunduğunu ileri sürdü.

2013 yılından bu yana Rum kesiminde siyasi sığınmacı olarak bulunan Ayaz’ın, tutulduğu cezaevinden, Rum Yönetimi Başkanı, Meclis Başkanı, Adalet Bakanı, İnsan Hakları Koruma Komiseri ve Rum Merkezi Cezaevi müdürüne 3 sayfalık bir mektup gönderdiğini de yazan gazete, Ayaz’ın mektupta özetle, bunun siyasi bir kovuşturma olduğunu iddia ettiğini aktardı.

