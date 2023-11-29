Katar’dan Güney’de yatırım hamlesi

Rum lider Hristodulidis ile görüşen Katar Emiri’nin turizm, enerji ve alt yapı sektörlerinde ülkesinin yatırım yapma perspektiflerini incelemesi için yatırım fonlarından oluşacak bir grubu Güney Kıbrıs’a göndermeye karar verdiği belirtildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi görüşme sırasında Gazze’deki insani krizin çözümlenmesi çabasında Güney Kıbrıs ve Katar’ın iş birliği yapabileceği konusunda mutabık kalındığını yazdı.Güney Kıbrıs’tan bir grup uzmanın, Gazze için “Amalthea” girişiminin çeşitli boyutlarını ele almak amacıyla Katar’ı ziyaret edeceğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin, İsrail’in ardından, Güney Kıbrıs’ın inisiyatifinin hayata geçirilmesinde ve üzerinde anlaşma sağlanmasında belirleyici rol oynayabilecek ikinci ülkenin Katar olduğunu düşündüğünü de belirtti.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodolidis yaptığı açıklamada görüşmeler çerçevesinde, bölgedeki gelişmeler ile özellikle Güney Kıbrıs’ın insani deniz koridorunun oluşturulmasına yönelik inisiyatifi içerisinde oynayabileceği rolün uzun bir şekilde ele alındığını ifade etti.Hristodulidis, Katar Emirinin, (Güney Kıbrıs’ın) önerisini çok iyi bildiğini ayrıca bunu, Fransa Cumhurbaşkanı ile de görüştüğünü kendisine ilettiğini söyledi.İki ülke arasındaki ilişkilerden de söz eden Hristodulidis, özellikle ekonomi alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekliliğinden bahsetti.Hristodulidis, Katar Emirinin görüşme sırasında ayrıca turizm, enerji ve alt yapı sektörlerinde ülkesinin yatırım yapma perspektiflerini incelemesi için çeşitli yatırım fonlarından oluşacak bir grubu gelecek haftalarda Güney Kıbrıs’a göndermeye karar verdiğini ifade etti.Katar ile eğitim alanında önemli bir Karşılıklı Memorandum anlaşması imzaladıklarına da dikkati çeken Hristodulidis, bu anlaşmayla birlikte Güney Kıbrıs üniversitelerinin, Katar’ın yurt dışında öğrenim görmesi için vatandaşlarına verdiği burslar listesine dahil edildiğini belirtti.Katar Emiriyle Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını söyleyen Hristodulidis, Katar ile Türkiye arasındaki özellikle ilişkilerin herkes tarafından bilindiğini, üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede müzakerelerin yeniden başlaması için ülke tarafından yapılabilecek her türlü katkıyı memnuniyetle karşılayacaklarını da söyledi.Alithia gazetesi “Maketler Yeniden Gelmeye Başlayacak” başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta yatırım için Dimitris Hristofyas hükümeti döneminde gelen ve kendilerine hiç inşa edilmemiş lüks binaların maketlerini getiren Körfez Arap ülkelerinden emirlerle olan tarihin tekrarlanmak üzere olduğunu savundu.Gazete haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yatırım perspektiflerini incelemek üzere Katar’dan bir grubun Güney Kıbrıs’a geleceği şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.