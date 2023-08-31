banner913
banner932
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
11 0
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
13 0
 
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
16 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
19 0
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
38 0
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
22 0
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
19 0
banner964

Jenca’dan Pile’ye ziyaret

banner476

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenca, Pile yakınlarında BM kontrolündeki ara bölgeyi ziyaret etti

banner825
Jenca’dan Pile’ye ziyaret
banner971
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenca’nın önceki gün Pile yakınlarındaki BM kontrolündeki ara bölgenin doğu kısmını ziyaret ettiğini ve burada Barış Gücü mensuplarıyla görüştüğünü yazdı.
Gazete Kıbrıs’taki BM’nin “X platformunda” yaptığı paylaşımda, Jenca’nın ziyaretine atıfta bulunduğunu ve Jenca’nın ziyaret sırasında yaptığı açıklamalara yer verdiğini belirtti.
Habere göre Jenca ziyaret sırasında yaptığı açıklamada “Slovakya, Birleşik Krallık ve Arjantin’den gelen UNFICYP mensupları yanı sıra UNPOL ve sivil personelle tanışmaktan çok memnun oldum. Profesyonellikleri, bağlılıkları ve Kıbrıs’ta barışa hizmet etmelerinden ilham aldık” ifadelerini kullandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.