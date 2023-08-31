Jenca’dan Pile’ye ziyaret

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenca, Pile yakınlarında BM kontrolündeki ara bölgeyi ziyaret etti

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenca’nın önceki gün Pile yakınlarındaki BM kontrolündeki ara bölgenin doğu kısmını ziyaret ettiğini ve burada Barış Gücü mensuplarıyla görüştüğünü yazdı.Gazete Kıbrıs’taki BM’nin “X platformunda” yaptığı paylaşımda, Jenca’nın ziyaretine atıfta bulunduğunu ve Jenca’nın ziyaret sırasında yaptığı açıklamalara yer verdiğini belirtti.Habere göre Jenca ziyaret sırasında yaptığı açıklamada “Slovakya, Birleşik Krallık ve Arjantin’den gelen UNFICYP mensupları yanı sıra UNPOL ve sivil personelle tanışmaktan çok memnun oldum. Profesyonellikleri, bağlılıkları ve Kıbrıs’ta barışa hizmet etmelerinden ilham aldık” ifadelerini kullandı.