Hristodulidis’ten akraba ataması

Rum lider Hristodulidis’in akrabalarına yönelik atama yapmayacağı taahhüdüne rağmen bacanağı olan Haralambos Haralambu’yu Başkanlık Bürosu Müdürlüğüne atadığı öğrenildi

Güney Kıbrıs’ta yeni kabinenin açıklanmasına ilişkin tepkiler devam ediyor. belirtildi. Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığını önceki gün resmen devralan Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz gün açıkladığı kabinenin, başkanlık seçimlerinde kendisini destekleyen partiler tarafından perde gerisinde tartışıldığını yazdı.

Gazete, kabineyle ilgili ilk sarsıntının, parti başkanlarının yakın çalışma arkadaşlarına Hristodulidis’in yeni kabineye parti yetkililerini dahil etmeyeceği şeklindeki pozisyonunu iletince yaşandığını belirtti. Yeni bakalar kurulunun resmen açıklanmasının ardından ilk “söylenmelerin” başladığını belirten gazete, ileriki aşamada bunun daha da yoğun hale geleceğini yazdı.

Başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’i destekleyen en büyük parti olan DİKO’nun kabinenin açıklandığı andan itibaren yeni hükümete destek verdiğini dile getirdiğini belirten gazete, ancak parti içerisinde, yeni başkanın kriter olarak ortaya koyduğu parti yetkililerinin dışarda bırakıldığına dair tartışmaların yer aldığını yazdı.

Gazete, Savunma Bakanlığına atanan Mihalis Yorgallas ile ilgili tartışmaların da bulunduğunu, belirtti.

Habere göre Theoharus, bir kanala yaptığı açıklamada “EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kendisine Mihalis Yorgallas’ı kendisinin önerdiğini öncesinde ise ret yanıtı verilen EDEK kanadından 3 isim teklif ettiğini söylediğini” belirtti.

Theoharus açıklamasında ayrıca, yemin törenine davet edilmemesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Öte yandan Alithia gazetesi Hristodulidis’in akrabalarına yönelik atama yapmayacağı taahhüdüne rağmen Başkanlık Bürosu Müdürlüğüne Haralambos Haralambu’yu atadığını yazdı. Habere göre Haralambos, First Lady Fillipa Karsera Hristodulidis'in kız kardeşiyle evli.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Maliye Bakanı Makis Keravnos’a yer verirken Keravnos’un 2003 yılında Tasos Papadopulos döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendiğini anımsattı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önceki gün yaptığı açıklamada 14’ü erkek 11’i kadın olmak üzere toplam 25 atama yaptığını ve bunun içerisinde daha önce bakanlık yapan iki ismin de bulunduğunu ifade etti.

