Hristodulidis, AB’yi ikna etme peşinde

Brüksel’de temaslarda bulunan Rum lider Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin katılımına ilişkin önerisini kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Brüksel’de üç gün sürecek yoğun temaslarına başladı.

Hristodulidis’in Brüksel’deki önemli randevularıyla, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununa etkin katılımına ilişkin “bahsi kazanmayı istediğini” yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in arzusunun, AB kurumsal yetkilileri ve AB üye devletlerinin liderleriyle gerçekleştireceği ilk temaslarıyla, Avrupa Birliği'ni, Kıbrıs sorununda oynayacak önemli bir role sahip olduğu konusunda ikna etmeye çalışacağını kaydetti.

Hristodulidis dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüştü ve ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le öğle yemeğinde bir araya geldi. Hristodulidis daha sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yla bir araya geldi.

Bu sabah ise Avrupa Halk Partisi toplantısına katılacak olan Hristodulidis daha sonra da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Veber’le bir araya gelecek.

Hristodulidis’in bunun ardından Avrupa Konseyi toplantısı çalışmalarına katılacağını ve bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yemekte bir araya geleceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in 24 Mart’ta ise Avrupa Konseyi toplantısı çalışmalarının ikinci gününe katılacağını aynı zamanda AB üye devletlerinin devlet veya hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunacağını ekledi.

Öte yandan Hristodulidis’in Brüksel’e hareketinden birkaç saat önce, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in düzenlediği ve ΑΒ üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan bir grubun yer aldığı telekonferansa katıldığını da kaydeden gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in telekonferansla ilgili açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis açıklamasında, telekonferans çerçevesinde, Hristodulidis’in çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin hemen yeniden başlamasına ilişkin çabaya AB’nin etkin katılımda bulunmasına ilişkin önerisi konusunda, Avrupa Konseyi'ni bilgilendirmesinde mutabık kalındığını dile getirdi.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteriyle yapacağı görüşmeye de atıfta bulunan Hristodulidis, kendisinin ve hükümetinin, Kıbrıs sorunuyla ilgili iş birliği dâhil olmak üzere, AB-BM iş birliğinin candan destekçisi olduklarını söyledi.

Hristodulidis’in BM Genel Sekreteriyle bir araya geleceği öğle yemeğinin, özellikle Ukrayna’daki Rus işgali çerçevesinde, uluslararası meşruiyete olan desteklerini yeniden teyit etmeleri açısından iyi bir fırsat olacağını savunan Letimbiotis, Hristodulidis’in bu konuyla ilgili olarak, Konsey kararlarında yaptırımlar, bunların üçüncü ülkeler tarafından by-pass edilmesi aynı zamanda bu durumla mücadele edilmesi konusunda önlemler alınması hususunda, sert bir ifade yer almasını istediğini de belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in kaçak göç konusunda ise, nüfusunun yüzde 6’sı siyasi sığınmacılardan oluşan bir ülke olarak, Rum Yönetimi'nin karşı karşıya bulunduğu probleme atıfta bulunduğunu, aynı zamanda KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiği iddia edilen düzensiz göçmen akışlarına işaret ettiğini ekledi.

