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“Hedef, Türkiye’yi iki devletli çözümden vazgeçirmek”

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Atina’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşen Rum Meclis Başkanı Dimitriu, hedefin Türkiye’yi iki devletli çözümden vazgeçmeye ikna edecek fırsatlar yaratıp, diyalog masasına oturmak olduğunu söyledi

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“Hedef, Türkiye’yi iki devletli çözümden vazgeçirmek”
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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu resmi davet üzerine önceki gün Atina’ya gitti ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Dimitriu ile Miçotakis’in Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, Doğu Akdeniz’deki ortak tahrikleri ve güvenlik durumunu ele aldıklarını kaydederek, bölge ülkeleri arasındaki enerji iş birliğine özel atıfta bulunulduğunu yazdı.
Gazete, Dimitriu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda hedefin, Türkiye’yi ısrarla savunduğu iki devletli çözümden vazgeçmeye ikna edecek fırsatlar ve perspektifler yaratıp, diyalog masasına oturmak olduğunu ifade ettiğini kaydetti.
Dimitriu, Miçotakis ile Kıbrıs sorununda gerçekçi bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi ile AB-Türkiye ilişkilerinde oluşacak perspektifle, Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik oluşabileceğine işaret etti.
 
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