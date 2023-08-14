"Guterres çerçevesi çözüm planı değil"

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Guterres çerçevesinin çözüm planı olmadığını vurguladı

Güney Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ilk andan itibaren, müzakerelerin üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve içerisinde yeniden başlaması için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Letimbiotis, Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde, Hristodulidis’in siyasi bir yetkili atanması aracılığıyla AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif bir şekilde müdahil olmasına dair önerisinin, Avrupalı liderler, Avrupa kurumları ve BM’nin kamuoyunda yaptıkları açıklamalarla kabul edildiğini de söyledi.

Şu an Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili kabul edilemez bir anlatı benimsediğini ve ortaya koyduğunu da iddia eden Letimbiotis, kendilerinin tezinin ise Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve dışında ve kurumsallaşmış bir müzakere süreci olmadan çözülemeyeceği yönünde olduğunu belirtti.

Guterres çerçevesine hiç itiraz edilmediğini, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasının da net ve belli olduğunu dile getiren Letimbiotis, bunun müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması şeklinde olduğunu ifade etti.

Guterres çerçevesinin çözüm planı olmadığını ve müzakereler yeniden başladığı takdirde Guterres çerçevesinin içerdiği boyutların tartışılacağını söylemeye gerek olmadığını ifade eden Letimbiotis, sözlerinin devamında “Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu fark edilmeden, üzerinde anlaşmaya varılanları terk ettiği için Rum kesimine sorumluluk yüklenmeye çalışılmasının, kendisinin yorumlayamayacağı bir şey olduğunu” iddialarına ekledi.

