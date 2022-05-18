Güney’de maske takmayanlara 300 Euro ceza

Güney’de kapalı alanlarda maske takmayanlara 300 Euro para cezası kesileceği belirtildi





Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs önlemlerinin gevşetilmiş olmasına karşın kapalı alanlarda ve havaalanlarında maske takma zorunluluğunun devam ettiği uyarısında bulundu.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, kapalı alanlar ve havaalanlarında maske takma zorunluluğunun sürdüğüne vurgu yapıldığını yazdı.

Yasağa uymayanlara 300 Euro para cezası kesileceği belirtildi.

Öte yandan bir diğer haberde, AB Komisyonu’nun, üye ülkelerin ihtiyaçlarına göre aşı teslimat zamanlarında yeniden düzenlemeye gittiğini aktardı.

AB Sağlık Komiseri Steall Kiriakidu, BioNTech ve Pfizer aşı şirketleriyle varılan uzlaşı sonucunda üye ülkelere aşı teslim zamanlarında değişikliğe gidildiğini kaydetti. Kiriakidu, hedefin, korona salgınının artma ihtimali olan kış aylarına hazırlıklı girilmesi olduğunu ifade etti.

Habere göre, Haziran ayında üye ülkelere teslim edilmesi öngörülen aşıların Eylül ayında teslim edilmeleri kararlaştırıldı.





