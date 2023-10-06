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Güney Lefkoşa’ya yeni güneş parkı kurulacak

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Güney Lefkoşa’ya yeni güneş parkı kurulacak
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“Cyrus Solar Thermal” şirketi tarafından Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edeceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, güneş parkının “Lithrodonta”, “Katalionda” ve “Mathiati” köyleri arasındaki 2500 dönümlük alana inşa edileceğini ve park içerisinde 40 megavat/80 megavat gücünde depolama tesisi de bulunacağını yazdı.
Haberde, güneş parkının depolama tesisiyle birlikte yılda 303 gigavat gücünde enerji üretebilme kapasitesi olacağı ifade edildi.
 
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