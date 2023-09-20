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Güney Lefkoşa Surlariçi'nin yeniden canlandırılması için 30 milyon Euro

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Güney Lefkoşa Surlariçi'nin yeniden canlandırılması için 30 milyon Euro
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Güney Lefkoşa Surlariçi’nin yeniden canlandırılması ve yeniden biçimlendirilmesi için 30 milyon Euro değerindeki teşvikin, AB’nin ortak finanse edeceği beş hibe programını da beraberinde getireceği belirtildi.
Filelefteros gazetesi Güney Lefkoşa Surlariçi’nin yeniden canlandırılmasına yönelik planların bugün, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis huzurunda Şehircilik Dairesi tarafından sunulacağını yazdı.
Planların, konut, girişimcilik, öğrenci yurtları-konaklaması, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, kentsel planlama teşvikleri ve düzenlemeleriyle ilgili olduğunu yazan gazete, her planın bütçesiyle ilgili ayrıntılara da yer verdi.
 
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