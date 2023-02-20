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Güney Lefkoşa'daki bir ailenin aylık gideri 3 bin 300 Euro

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Fileleftheros gazetesi, şehirlerin hayat pahalılığı, ev kiraları ve ulaşım giderleri gibi bilgilerin yer aldığı Numbeo veritabanına dayandırdığı haberinde, Güney Lefkoşa'daki bir ailenin kirayla birlikte bir ay için 3 bin 300 Euro'ya gereksinim duyulduğunu yazdı

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Güney Lefkoşa'daki bir ailenin aylık gideri 3 bin 300 Euro

Güney Kıbrıs'ta 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetine ilişkin verilere yer verildi.

Fileleftheros gazetesi, şehirlerin hayat pahalılığı, ev kiraları ve ulaşım giderleri gibi bilgilerin yer aldığı Numbeo veritabanına dayandırdığı haberinde, Güney Lefkoşa'daki bir ailenin kira olmaksızın aylık giderinin (maliyetinin) 2 bin 633 Euro olduğunu yazdı.

Limasol'da ise bir ailenin aylık giderinin (maliyetinin) ise 2 bin 869 Euro olduğunu belirten gazete, aylık giderin ötesinde, her ülkenin aylık maaş ortalamasının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. 

Gazete, Güney Lefkoşa'da kirayla birlikte bir ay için 3 bin 300 Euro'ya gereksinim duyulurken, Atina'daki bir ailenin aynı düzeyde bir yaşam sürdürmesi için aylık 3 bin 376 Euro'ya ihtiyacı olduğunu yazdı. Limasol'da ise bu rakam 4 bin 400 Euro'yu buluyor.  

Tek bir kişi için ise bu rakamın 753 Euro olduğunu yazan gazete diğer ülkelerdeki aylık yaşam maliyetlerine de yer verdi. 
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