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Güney Kıbrıs’ta çocuk kanseri oranı yüksek

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Güney Kıbrıs’ta çocuk kanseri oranı yüksek
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Güney Kıbrıs’ta çocuklarda görülen kanser oranının oldukça yüksek olduğu ve dünya çapında en fazla çocuk kanseri görülen ülkeler arasında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Loizos Loizu’nun, Güney Kıbrıs’ta her yıl, 0-19 yaş aralığında yaklaşık 42 yeni kanser vakası görüldüğünü ve çocukluk çağı kanserinin, daha fazla erkek çocuklarda gözlemlendiğini söylediğini yazdı.
Habere göre Loizu, şu an Güney Kıbrıs’ta 500 civarında çocuğun kanser tedavisi gördüğünü ve son yıllarda en fazla tiroit kanseri tespit edildiğini kaydetti.
 
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