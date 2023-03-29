Güney Kıbrıs rekabet edilebilirlik göstergelerinde alt sıralara düştü

Güney Kıbrıs’ın, AB ülkeleri arasındaki rekabet edilebilirlik göstergesinde alt sıralara düştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 2022 sıralamasında, Güney Kıbrıs’ın 100 üzerinden 86.3 puanla Avrupa’nın 234 bölgesi içerisinde 155’inci sıraya gerilediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılındaki puanının 88.1 olduğunu ve en kötü puanların 100 üzerinden 27 puan ile “ilk ve orta öğretim”, 44.6 puan ile “piyasa büyüklüğü” ve 62.4 puanla “altyapılar” olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın aldığı en yüksek puanın ise 100 üzerinden 116.5 puanla sağlık olduğu ifade edildi.

