Güney Kıbrıs, Katar’la iş birliğinde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Katar’da resmi temaslarda bulundu.
Katar emiri Tamim bin al Thani tarafından havaalanında karşılanan Hristodulidis, Katar ile Güney Kıbrıs arasında bir iş birliği memorandumuna da imza attı.
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