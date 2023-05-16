Güney Kıbrıs ile İsrail enerji ittifakını büyütüyor

Önümüzdeki günlerde İsrail’e giderek mevkidaşı ile görüşmelerde bulunacak olan Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun devletlerarası anlaşma imzası elde etmeye çalışacağı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs ile İsrail arasında,

İsrail yataklarından çıkan doğal gazı, Güney Kıbrıs’ta inşa edilecek doğal gaz sıvılaştırma terminaline, deniz altı boru hattıyla taşınması planının bulunduğuna dair yaptığı açıklamanın yankılarının Güney Kıbrıs’ta sürdüğü belirtildi.

Rum basını bugünkü haberlerinde bu açıklamayla birlikte Rum yetkililerinin yaptığı açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi “İsrail ile Enerji İttifakına Doğru” başlıklı haberinde, önümüzdeki günlerde İsrail’e giderek mevkidaşı ile görüşmelerde bulunacak olan Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun devletlerarası anlaşma

imzası elde etmeye çalışacağını yazdı.

Papanastasiu’nun da, elektrik üretim amaçlı boru hattının 18 ay içerisinde inşa edilmesinin mümkün olduğunu yazan gazete, projenin sürdürülebilir olabilmesi için de “Afrodit” ve “İshai” yataklarıyla ilgili konuların yanı sıra doğal gaz sıvılaştırma terminali inşasının İsrail’de ele alınacağını belirtti.

Habere göre, Papanastasiu yaptığı açıklamada ayrıntı vermekten kaçınırken, Türk propagandasına atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki yataklardan faydalanılması sürecinde engellerin ortaya çıkmaması için “tonların alçak tutulmasının” gerekli olduğunu belirtti.

Devletlerarası anlaşmanın imzalanması durumunda bir sonraki adımın yatırım olacağını belirten gazete, Enerji Bakanlığının, 29 Mayıs’ta tamamlanacak olan enerji şirketleriyle yapılacak olan görüşmeleri beklediğini de yazdı.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Enerji Planlaması Serildi” başlığıyla verirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaret ve Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin, pratik çözümleri ve Güney Kıbrıs ile İsrail’i bağlayacak bir boru hattının kurulmasını seçen hükümetin enerji planlamalarını ortaya serdiğini belirtti.

Enerji Bakanı Papanastasiu’nun, (Fileleftheros) gazetede yer alan Papanastasiu’nun bir anlaşmayı sonlandırmak için yeniden İsrail’e gideceği yönünde bilgileri teyit ettiğini belirten gazete, Papanastasiu’nun dün, kendisinin de hazır bulunduğu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun enerji konusundaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Papanastasiu, iki konuyu ele almak için yine İsrail’e gideceğini, konulardan birinin İshai-Afrodit yatakları konusu diğerinin ise planlama olduğunu söyledi.

East Med (Doğu Akdeniz’de keşfedilen gazın Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan proje)konusunda değişiklik olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Papanastasiu, East Med’in geriye kalan bir koridor olacağını belirtti.

Papanastasiu, İsrail ile Avrupa arasında bir boru hattı yerine Güney Kıbrıs’ı, Avrupa’ya bağlayacak sanal bir boru hattının olabileceğinden de söz etti.

Gazete haberinde ayrıca DİKO, DİPA ve EDEK'in açıklama yaparak enerji konusunda yaşanan gelişmelerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.