Güney Kıbrıs emekli olan İngilizlerin yerleşim yeri tercihinde 7’nci sırada

Güney Kıbrıs’ın, emekli olan İngilizlerin yerleşmek için tercih ettiği ülkeler arasında 7’nci sırada olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, İngiltere’de faaliyet gösteren “ReAssure” adlı şirketin konaklama maliyeti, taşımacılık ücretleri ve hayat kalitesi kriterleri göz önünde bulundurularak emekli hayatını geçirmek için en iyi 10 ülkeye dair araştırmasına göre, en fazla tercih edilen ülkenin Yunanistan olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın da düşük maliyetli ve kalitesi yüksek hayat beklentisiyle 7’nci sırayı aldığı ifade edildi.

