Güney Kıbrıs, ara bölgeye tel çekmeyi durdurdu

Güney Kıbrıs tarafından ara bölgeye, yasa dışı mültecilerin geçişinin önlenmesi amacıyla dikenli tel çekilmesi sürecinin, tellerin söz konusu amaca ne kadar hizmet ettiğinin görülebilmesi açısından durdurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dikenli tellerin Güney Kıbrıs’ın bir önceki İçişleri Bakanı Nikos Nuris döneminde ilk aşamada Astromerit’ten Akaki’ye (Akaça) kadar çekilmesinin planlandığını ve tellerin yanı sıra, ara bölgeye kamera yerleştirilmesi ve sözleşmeli özel polis istihdam edilmesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Gazete, yeni İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün, Meclis İçişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, dikenli tel çekilmesiyle ilgili tedbiri yeniden gözden geçireceklerini, ardından da bazı kararlar alacaklarını söylediğini yazdı.

Haberde, Yoannu’nun dikenli tellerin daha da uzatılmasının söz konusu olmadığını kaydettiği belirtildi.

