Güney futbolunda “çeteleşme” soruşturması

Güney Kıbrıs’taki Spor Etiğini Koruma Komitesi’nin, UEFA ile Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) da dahil olduğu, futbolda çeteleşme iddialarıyla ilgili soruşturma başlatacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Meclis Kurumlar Komitesi’nin önceki günkü oturumunda, Etik Komitesi’nin eski üyelerinden Haris Savvidis’in, 23 Eylül 2020’de UEFA tarafından komiteye, büyük ihtimalle yanlışlıkla, içinde 16 “kırmızı dosya” bulunan bir elektronik posta gönderildiğini ve postanın içeriğinde, 2019 yılının Ocak ayından 2020 yılı ortalarına kadar oynanan ve berabere sonuçlanan maçların bulunduğunu ifşa ettiğini yazdı.

Gazete Savvidis’in, “kırmızı dosyaların” içeriğinde söz konusu maçlarla ilgili şüpheli bahis faaliyetlerinin de bulunduğunu ve Karmiotissa ile Ermi Aradippu takımlarının oynadığı 11 maçtan söz ettiğini kaydetti.

Etik Komitesi tarafından atanacak olan soruşturma memurlarının, Savvidis’ten iddialarıyla ilgili delil sunmasını talep edeceğini belirten gazete, Kurumlar Komitesi Başkanı Dimitris Dimitriu’nun da, soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte KOP Başkanı Yorgos Kumas ile Başsavcılık yetkililerinin ifade vermeye davet edileceğini söylediğini yazdı.

