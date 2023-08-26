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Güney'e İngiliz ilgisi

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Güneyde 80 bin İngiliz yaşıyor, 1.2 milyon İngiliz turist ziyaret ediyor

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Güney'e İngiliz ilgisi
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İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, Güney Kıbrıs’ta 80 bin İngiliz yaşadığını, 1,2 milyon İngiliz turistin de ziyaret ederek Rum ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu hatırlattı. Ülkesi ile Güney Kıbrıs arasında geçen yıl özlü gelişmeler gerçekleştiğini belirterek İkili Askerî İşbirliği Memorandumu imzalanmasını, Egemen İngiliz Üs bölgelerinin geliştirilmesi anlaşmasını örnek gösterdi. Siddiq, Rum yönetimi ile, İngiltere’de okuyan öğrencilerin okul harçlarının artması konusuna çözüm getirmek için ortak çalışma taahhütleri olduğunu da söyledi.
 
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