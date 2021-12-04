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Güney'de vaka sayısı düşmüyor

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Güney'de vaka sayısı düşmüyor
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte  594 vaka tespit edildi. 75 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre dün 88 bin 227 test yapıldı,  594'ünün sonucu pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 136 bin 97'ye yükseldi. 
Tedavi altındayken kaybedilen  75 yaşındaki hasta ile toplam can kayıpları 599 oldu. 49'ü ağır olmak üzere 111 hasta tedavi görüyor. Yapılan açıklamaya göre hastaların yüzde 69,3'ü aşısız.
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