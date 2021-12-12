Güney'de vaka sayısı 400 bandında

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 64 bin 507 test çerçevesinde 393 yeni vaka saptandı, 66 ve 84 yaşındaki iki kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 140 bin 851’e, ölüm sayısı da 610’a yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 146 hastadan 55’inin durumunun da kritik olduğu belirtildi.