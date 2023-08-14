Güney'de turist artışı yüzleri güldürüyor

Güney Kıbrıs’ta turist sayısı ve turizm gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 32 ila 34 oranlarında artış kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kostas Kumbis’in konuya ilişkin açıklamasında çok iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Kumbis, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 32 artış kaydedildiğini belirtirken, turizm gelirlerinde ise yüzde 34 artış gerçekleştiğini vurguladı.

Kumbis, Eylül ayında bazı İskandinav ülkelerine ziyaret gerçekleştireceklerini ve bu ülkelerden gelen turist sayısını arttırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

