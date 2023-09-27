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Güney'de tarımsal ürün fiyatlarında artış hız kazandı

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Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, AB’de 2022 yılının ikinci üç ayı ile 2023 yılının ikinci üç ay arasındaki dönemde tarımsal ürün fiyatlarında yüzde 2 oranında artış gözlemlenirken Güney Kıbrıs’taki bu rakamın (aynı dönemler) için yüzde 13 olarak kaydedildi

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Güney'de tarımsal ürün fiyatlarında artış hız kazandı
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Güney Kıbrıs’taki tarımsal ürün fiyatlarının, bu yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında (ikinci üç aylık dönemde) artış gösterdiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki ikinci üç aylık dönemdeki fiyat artışının, 2022 yılının aynı dönemi için Avrupa Birliğindeki rakamlara göre de artış gösterdiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’taki fiyat artışların aynı hızda devam ettiğine dikkat çeken gazete, AB’de 2022 yılının ikinci üç ayı ile 2023 yılının ikinci üç ay arasındaki dönemde tarımsal ürün fiyatlarında yüzde 2 oranında artış gözlemlenirken Güney Kıbrıs’taki bu rakamın (aynı dönemler) için yüzde 13 olarak kaydedildiğini belirtti.
Avrupa Birliği'nde en çok fiyat artışı gösteren ürünler arasında narenciye, zeytinyağı ve patatesin bulunduğunu belirten gazete Güney Kıbrıs’ta ise en fazla fiyat artışının yüzde 38 ile taze sebze, yüzde 29 ile sebze ve meyve, yüzde 27 ile narenciye, yüzde 20 ile sütte olduğunu yazdı.
Habere göre, patatesi fiyatlarında ise yüzde 30, tahıllarda ise yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı.
Öte yandan Haravgi gazetesi aynı haber çerçevesinde, Güney Kıbrıs’taki gübre fiyatlarının da yüzde 40 oranında artış gösterdiğini yazdı.
 
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