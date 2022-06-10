Güney'de son bir haftada 2 bin 207 yeni Covid-19 vakası

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan toplam 58 bin 585 test neticesinde 2 bin 207 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve 52 yaşındaki bir hastanın da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rum haber kaynakları, açıklamaya göre bu hafta tespit edilen yeni vakalarla birlikte, pandeminin başından düne kadar toplam 493 bin 984 Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini ve ölüm sayısının da 1068’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 4’ünün durumu kritik olmak üzere 31 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve pozitiflik oranının yüzde 3,77 olduğu kaydedildi.