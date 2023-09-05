Güney'de sigortalı çalışanların yüzde 38’i yabancı uyruklu

Güney Kıbrıs’taki sigortalı çalışanların yüzde 38’inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verilerine dayanarak, 2022 yılında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı 555 bin 830 çalışan bulunduğunu ve bunlardan yüzde 19,7’sinin (109 bin 472 kişi) üçüncü ülke vatandaşı, yüzde 18,1’inin de (100 bin 882 kişi) AB vatandaşı olduğunu yazdı.

Haberde, sigortalara kayıtlı 342 bin 333 Kıbrıslı Rum bulunduğu ve bunlardan 54 bin 142’sinin kamu çalışanı, 25 bin 727’sinin de serbest meslek sahibi olduğu ifade edildi.

