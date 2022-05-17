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Güney'de obezite belası büyüyor

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Güney'de obezite belası büyüyor

Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Diyetisyen ve Beslenme Derneği, 20-80 yaş arası Kıbrıslıların %27,8’inin aşırı şişman/obez olduğunu bildirdi.

“Obezite Tacizi” başlığıyla her yıl 10 Mayısta düzenlenen Kıbrıs Diyet Günü dolayısıyla Dernekten cuma günü yayımlanan basın açıklamasında, Kıbrıs’ta aşırı şişmanlık sorununun ciddi endişeye neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, son tahminlerin 20-80 yaş arası Kıbrıslıların %29,6’sının normal kiloda oldukları, %36,1’inin orta ağırlıkta, %27,8’inin de aşırı şişman oldukları kaydedildi.

“Obezite Tacizi” konusunda, sıklıkla şişman çocukların tacize maruz kaldıkları ifade edilen basın açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2021’de dünya genelinde de 800 milyon aşırı şişman bulunduğu da vurgulandı.

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