Güney'de koronavirüs tedbirlerinde esneme

Tedbirlerin esnetilmesi çerçevesinde yeme-içme yerleri ve eğlence merkezlerinin dış alanlarında “Safe pass” uygulaması ve evlerle yeme-içme alanlarındaki masalardaki kişi sayısı sınırının askıya alınmasına karar verildi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüse karşı alınan tedbirlerde Paskalya yortusu öncesinde bazı esneklikler yapıldığı belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, yarından itibaren geçerli olacak kararların, dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.

Gazete, tedbirlerin esnetilmesi çerçevesinde yeme-içme yerleri ve eğlence merkezlerinin dış alanlarında “Safe pass” uygulaması ve evlerle yeme-içme alanlarındaki masalardaki kişi sayısı sınırının askıya alınmasına karar verildiğini kaydetti.

22 Nisan itibarıyla yeme-içme alanları ve eğlence merkezlerinin dış alanlarında çalışan kişilerin, maske kullanım zorunluluğu da askıya alınıyor.

HACIPANTELAS

Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, Covid-19 bulaşma oranının yüzde 0.6’ya düştüğüne işaret ederek, bakanlığa gelen günlük vaka sayılarının da düştüğünden söz etti.

Hacıpantelas, hastaneye yönelik yatışların da azaldığını ve bu rakamın şu anda 130 kişi olarak kaydedildiğini belirtti.

Mihalis Hacıpantelas, bir soru üzerine, bakanlığın günlük aldığı rakamların düşük olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünün iyileşmeye başlamasının tedbirlerde esnekliğe gidilmesine yol açtığını söyleyen Pantelas, tedbirlerin kaldırılmadığını, askıya alındığını, kendini koruma tedbirlerine uyulmaması halinde şu anda hâkim oldukları iyi görüntüye sahip olamayacaklarını da ifade etti.

Hacıpantelas, bu askıya alma olayının ve planların sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir varyantın olmaması temennisinde de bulundu.





