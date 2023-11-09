banner913
banner932
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
14 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
14 0
 
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
18 0
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
80 0
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
31 0
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
52 0
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
35 0
banner964
banner985

Güney'de de elektrik fiyatları artıyor

banner476

banner974
Güney'de de elektrik fiyatları artıyor
banner971
Güney Kıbrıs'ın Enerji Bakanı Yeorgios Papanastasiu, “Economist” tarafından organize edilen “19’uncu Υıllık Kıbrıs Zirvesi” etkinliğinde yaptığı konuşmada, elektrik fiyatlarının artacağını açıkladı.
Haravgi gazetesine göre Enerji Bakanı Papanastasiu, 2024 yılında 500 milyon Euro değerinde öngörülen emisyon yükü nedeniyle elektrik ücretlerinin artacağını ifade etti.
Papanastasiu açıklamasında ayrıca, Güney Kıbrıs’ın önemli doğal gaz rezervlerinin bulunduğunu ancak gerekli alt yapılarının olmaması nedeniyle bunları kullanamadığına da dikkati çekti.
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.