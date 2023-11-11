banner913
banner932
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
11 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
16 0
 
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
21 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
21 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
33 0
banner964
banner985

Giyim mağazasına bombalı saldırı

banner476

banner974
Giyim mağazasına bombalı saldırı
banner971
Fileleftheros gazetesi, Engomi bölgesinde bulunan bir giyim mağazasının dün sabaha karşı üçüncü kez bombalı saldırının hedefi olduğunu yazdı.
Mağazanın girişine yerleştirilen yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı mekanizmasının patlamasından ötürü mağazada ve mağazanın yakınında park halinde bulunan iki araçta maddi zarar meydana geldiğini yazan gazete, polisin yapılan saldırıyla birlikte, mağaza sahibinin yakın bir akrabasına yaptığı ticari faaliyetlerle ilgili mesaj gönderilmeye çalışıldığını düşündüğünü aktardı.
Haberde, mağaza sahibinin yurt dışında bulunduğu ve ülkeye dönmesinin ardından ifade vermesinin beklendiği de belirtildi.
Politis ise konuyla ilgili haberinde söz konusu mağazayı, 72 yaşındaki mağaza sahibinin yakın bir akrabasının çalıştırdığını ve bu kişinin polisi geçmişte ciddi suçlarla ilgili olarak meşgul ettiğini yazdı.

AİK’in trafo merkezinden kablo çalındı

Rum Elektrik İdaresi AİK’in “Mağusa” bölgesindeki trafo merkezlerinden birkaç ay içerisinde büyük miktarda bakır, transformatör, kablo ve çeşitli metal nesneler çalındığı ve çalınan eşyaların değerinin 30 bin Euro civarında olduğu haber verildi.
Polisin olayla ilgili olarak 39 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığını yazan Fileleftheros gazetesi, hırsızlık olaylarının bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında gerçekleştiğini kaydetti.
Gazete polisin olaya başka kişilerin de karıştığını düşündüğünü ekledi.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.