“Eylül’de müzakerelere yönelik gelişmeler olabilir”

Rum lider Hristodulidis, BM Genel Kurulu dolayısıyla eylül ayı içerisinde müzakerelere yönelik gelişmeler olacağını umduğunu dile getirdi ve mümkünse bu gece bile ortak görüşme yapılmasına dair önerisini yineledi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesine göre BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenca’yla görüşmesinin ardından, geçtiğimiz pazartesi akşamı katıldığı bir etkinlikte açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu dolayısıyla eylül ayı içerisinde müzakerelere yönelik gelişmeler olacağını umduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, BM kararları temelinde aynı zamanda AB ilke ve değerleri ve AB müktesebatıyla uyumlu bir çözüm için hiç durmadan çalıştıklarını da iddia eden Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi bir devlet olduğunu ve Kıbrıs sorununun olası çözümünün ardından da olmayı sürdüreceğini söyledi.

Açıklamasında Jenca’yla yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Hristodulidis, BM Genel Kurulu'nun ilk resmi haftasının sonunda BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme yapılmasına dair umudunu ve iyimserliğini de ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında “mümkünse bu gece bile ortak görüşme yapılmasına dair önerisini yinelediğini, ancak ne yazık ki aldığı mesajın yine olumsuz olduğunu” öne sürdü.

Jenca’yla çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını da savunan Hristodulidis, Jenca’dan duyduklarından ve her şeyden önce (Jenca’nın) "Rum kesiminin müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine hazır olduğunun farkında olmasından" memnuniyet duyduğunu da söyledi.

Önümüzdeki günlerde Kıbrıs dışında da görüşmeler yapılacak olmasını önemli olarak addettiğini de ifade eden Hristodulidis, bu görüşmelerin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin tüm çabanın nasıl gelişme göstereceği konusunda belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

