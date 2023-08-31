EuroAsia Interconnector CEO’su ikinci bir inceleme yapılmasını destekliyor

Rum hükümetinin, söz konusu projenin sürdürülebilirliği konusunda uluslararası bir kuruluşa ikinci bir araştırma raporu hazırlattırma kararını desteklediklerini kaydeden EuroAsia Interconnector CEO’su Ktoridis, kendilerinin projenin faydalarından emin olduklarını ifade etti

EuroAsia Interconnector CEO’su Nasos Ktoridis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesine ilişkin Fileleftheros gazetesine açıklamalarda bulundu.

Rum hükümetinin, söz konusu projenin sürdürülebilirliği konusunda uluslararası bir kuruluşa ikinci bir araştırma raporu hazırlattırma kararını desteklediklerini kaydeden Ktoridis, kendilerinin projenin faydalarından emin olduklarını ifade etti.

Ktoridis, proje için gerekli olan 580 milyon Euro konusunda Avrupa Yatırım Bankasıyla temaslarının devam ettiğini ve banka yetkililerinin Güney Kıbrıs’a yaptıkları ziyaret sırasında kendileriyle temaslarda bulunacaklarını da belirtti. Ktoridis, Yunanistan Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin İsrail’le projeye ortak olunması yönünde uzlaşı sağladığı haberlerini değerlendirerek, ADMİE’nin projenin bir ortağı olmadığını bu yüzden de şirket adına herhangi bir anlaşma imzalayamayacağını vurguladı.

