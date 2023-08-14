EuroAsia için krediye kırmızı kart

Avrupa Yatırım Bankası, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i deniz altından döşenecek elektrik kablolarıyla birbiriyle bağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesini finanse etmeyi reddetti

Avrupa Yatırım Bankası, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i deniz altından döşenecek elektrik kablolarıyla birbiriyle bağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesinin finanse edilmesine "hayır" dedi.

Güney'de yayımlanan Kathimerini gazetesinde dün yer alan bir haberde, Avrupa Yatırım Bankasının, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i deniz altından döşenecek elektrik kablolarıyla birbiriyle bağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesinin finanse edilmesine "hayır" dediği belirtildi.

Gazete “Avrupa Yatırım Bankasından EuroAsia İçin Krediye Kırmızı Kart” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Avrupa Yatırım Bankası temsilcisinin gazeteye yaptığı açıklamada bunu teyit ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, haberde adı geçmeyen banka temsilcisi yaptığı açıklamada, proje ilginç olsa da, Avrupa Yatırım Bankasının finanse edilen her proje için uygulanan ekonomik değerlendirmenin sonucu temelinde, projenin finanse edilmesi için herhangi bir kredi verecek pozisyonda olmayacağını ifade etti.

Haberde, Rum hükümetinin tavrının, projenin hayata geçirilmesi çabalarında kilit rol oynayacağına da işaret edildi.

Gazete banka temsilcisine dayanarak, gerek Avrupa Komisyonu, gerekse EuroAsia Interconnector projesini uygulayan kuruluşun ekonomik değerlendirmenin olumsuz sonuçları konusunda bilgilendirildiklerini, öte yandan Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in haziran ayı başında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında ilk sonuçları Rum yetkililerle ele aldığını belirtti.

Gazete uygulayıcı kuruluşun talebinin, 1,9 milyar Euro olan toplam maliyetten geriye kalan kısmın karşılanması için 600 milyon Euro’nun krediyle finanse edilmesi olduğunu, öte yandan “Connecting Europe Facility” mekanizmasının projeye 657 milyon Euro, Avrupa Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizmasının da 100 milyon Euro’yla sponsor olduğunu anımsattı.

Haberde, AB’nin ortak finansmanının projenin “Korakia-Girit”-“Köfünye-Güney Kıbrıs” lokasyonunu birbirine bağlayacak bölümüyle ilgili olduğunu, çünkü bunun iki üye devleti birbirine bağlayan ortak ilgi projesi olduğunu anımsattı.

Öte yandan gazete, uygulayıcı kuruluşun Avrupa Yatırım Bankasına yeni bir başvuruda bulunma imkânı olsa da, gazetenin banka açısından sorun olduğuna dair bilgilerinin geçtiğimiz hafta teyit edilmesi, aynı zamanda Fileleftheros gazetesinin 20 Temmuz tarihli haberinin ardından, Rum hükümetinin tavrının projenin hayata geçirilmesi çabalarında kilit rol oynayacağını yineledi.

Özel bir inisiyatiften ibaret olan ve hükümetle resmi ilişkisi olmayan uygulayıcı kuruluşun, gerek bir önceki Rum hükümetinden, gerekse şimdiki hükümetten yatırımcıların cezp edilmesi amacıyla 600 milyon Euro tutarında devlet garantisi istediğini de hatırlatan gazete, mevcut enerji bakanının ise geçen temmuz ayında Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, seçeneklerin garanti verilmesi, sermayeye katılım veya projenin desteklenmemesi olduğunu söylediğini anımsattı.

Gazeteye göre banka temsilcisi, bankanın birkaç aydır projeyi değerlendirdiğini, aynı zamanda projenin finanse edilmeye uygun olup olmadığını incelemek için elindeki araçları kullandığını da sözlerine ekledi.

