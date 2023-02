“En büyük emelim vatanımızı yeniden birleştirmek"

Rum Yönetimi başkanlığına seçilen Hristodulidis, yaptığı ilk konuşmada “En büyük emelim Türk işgaline son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmektir. Diyaloğun yeniden başlaması yönünde ne gerekiyorsa yapacağım” dedi

Güney Kıbrıs’ta önceki gün ikinci turu yapılan seçimden oyların yüzde 51,97’sini alarak sandıktan 8’inci Rum Yönetimi Başkanı olarak çıkan Nikos Hristodulidis, başkan ilan edilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada “Bu gece vatanımız kazandı. En büyük emelim Türk işgaline son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmektir” dedi.

Hristodulidis, seçime adada barış karşıtı olan DİKO ve EDEK’in desteğinde girmişti. Tarihinde ilk kez seçimin ikinci turuna kalamayan DİSİ, taraf belirtmeyerek seçmenlerini serbest bırakmıştı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Vatanımız Kazandı… Nikos Hristodulidis İlanı Sırasında Birlik Mesajı Verdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in önümüzdeki günlerde birliği sağlamak için her şeyi yapacağını belirterek, karşısında duran iki büyük partiye saygı vurgusu yaptığını, Averof Neofitu ve DİSİ liderliğine özellikle değindiğini yazdı. Gazete, DİSİ’lilerin kutlamalarında attığı “Sismos, Sismos, Sinagermos (Deprem, Deprem, (Demokratik) Seferberlik)” sloganının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Habere göre ilk konuşmasında, karşısında olan partiler AKEL ve DİSİ’ye birlik mesajı veren ve uzun süre birlikte çalıştıkları Nikos Anastasiadis’e teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Hristodulidis, kampanyası boyunca kendisine destek veren DİKO, EDEK, DİPA, Dayanışma Hareketi, Kıbrıslı Avcılar Hareketi, Hayvan Partisi, diğer kurumsal örgüt ve derneklere de teşekkür etti.

Hristodulidis, tezlerinden sinyaller içeren konuşmasında, Kıbrıs sorununda “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağı” görüşünü belirterek “Kıbrıs AB’nin son parçalanmış devletidir. En büyük emelim, Türk işgaline son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmektir. Kıbrıs sorununun çözüm ön şartlarını yaratmak için diyaloğun yeniden başlaması yönünde ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

Yeni başkan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere de “son günlerde zor zamanlar geçirmekte olan Kıbrıslı Türklerin acısını paylaşıyoruz, onları, yanlarında olduğumuza temin etmek isterim” sözleriyle seslendi.

Hristodulidis, “ülkenin Avrupa’ya Batı’ya yöneliminin, yarınları için pusulaları olduğunu” da belirterek bütün bölge ülkeleriyle, Kıbrıs sorununun çözümünde özlü rol oynayabilecek ülkelerle ve BM ile ilişkileri genişletmeye devam edeceklerini söyledi. Hristodulidis, ilk yurt dışı ziyaretini Yunanistan’a yapacağını belirtti.

Ekonomi, toplum ve kampanyası sırasında kendisine öncelik olarak iletilen her şey için somut eylemler hayata geçireceğini belirten Hristodulidis, “derhal başlayabilmek için bir ön çalışma yaptığını ve her bakanlık için bir eylem planı hazırladığını eğitimde ve kültürde çıtayı yüksek tutacaklarını, sağlıkta kaliteyi yükselteceklerini" kaydetti.

Fileleftheros bir başka haberinde, ikinci turda DİSİ’li oyların büyük bölümünün Hristodulidis’e kaymasının “ideolojik kırmızı çizgilerle güdüldüklerini gösterdiğine” dikkat çekti.