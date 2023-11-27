Ege’de bloke, Doğu Akdeniz’de tatbikat

Türkiye’nin notam yayımlayarak 27 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında Ege’yi bloke ettiği, diğer yandan ise Doğu Akdeniz isimli tatbikat için donanmayı Doğu Akdeniz’e indirdiği belirtildi

Güney’de yayımlanan Simerini gazetesi "Doğu Akdeniz'de Türk fesi..Ege'de blokaj" başlığıyla verdiği haberinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’ta Atina’ya gitmesi beklenirken Türkiye’nin notam yayımlayarak 27 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında Ege’yi bloke ettiğini savundu.

Simerini gazetesi Atina, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken Türklerin, Ege bölgesini bloke ettiğini, diğer yandan ise 18-25 Kasım tarihlerindeki “Doğu Akdeniz” isimli tatbikat için donanmayı Doğu Akdeniz’e indirdiğini ileri sürdü.

“Doğu Akdeniz” tatbikatının uluslararası, çok uluslu nitelikte olduğunu yazan gazete, gerek Yunanistan gerekse Rum Yönetimi’nin "iyi ortamın bozulmaması için" tatbikata reaksiyon göstermediğini belirtti.

Türkiye’nin tatbikat nedeniyle Kıbrıs’ın kuzey bölgesini bağladığını belirten gazete tatbikatın ayrıntılarına da yer verdi.

Öte yandan Yunanistan eski Başbakanı Antonis Samaras, Kathimerini’ye verdiği söyleşide TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinin çok iyi bir fikir olmadığını söyledi. Samaras, Erdoğan’ın ziyaretine karşı olduğunu belirtti.

