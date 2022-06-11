Politico isimli haber portalının, AB’nin doğal gaz ihtiyacı açısından “Kıbrıs doğal gazı” perspektifini işlediği haberinde, bu perspektifin Kıbrıs sorununun çözülmemiş olmasıyla kısıtlandığına işaret ettiği bildirildi.

Haravgi, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu ile de görüşen Politico’dan alıntıladığı haberi, “Doğal Gaz Türk-Yunan Geriliminin ‘Esiri’… Dışişleri Bakanlığı Ankara’nın Tavrından Beklentiler Düşük” başlığıyla aktardı.

Habere göre Politico, AB’nin alternatif enerji kaynakları aradığı bir dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin, “AB’nin kendi sınırları içerisindeki doğal gazın kullanılmasını engellediği” yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Korniliu, Politicoo’ya “Türkiye’nin tavrı konusunda beklentimiz düşük” derken, PRİO Cyprus Müdürü Haris Çimitras, “enerjinin bölgede iş birliği alanı olabilecekken yeni bir çatışma alanı haline geldiğini” söyledi.

Haberde “Rumların endişeli olduğu, gerilimin de enerji şirketlerinin, aramalarını devam ettirme konusunda cesaretini kırdığı” kaydedildi.