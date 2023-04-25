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Denizlere 'Akıllı' şamandıra

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Denizlere 'Akıllı' şamandıra
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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Signal Generix şirketinin, Deniz Enstitüsü'ne ve “CMMI” Denizciliğe, öncü yüzer platformlardan oluşan “akıllı şamandırlar” hediye ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesine göre, “Signal Generix” şirketi yaptığı açıklamada Akdeniz’in, iki şamandıranın kullanılmasıyla artık daha akıllı hale geleceğini belirtti.
Gazete, bu şamandıraların, dijital olarak ve sensörlerin kullanılmasıyla Kıbrıs denizlerinin gerçek görüntüsünü gösterebileceğini yazdı.
 
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