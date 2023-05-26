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“Çözümü ada sakinleri bulmalı”

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta çözümü bizzat adadaki sakinlerin bulması gerektiğini vurguladı

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“Çözümü ada sakinleri bulmalı”
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne dair değişmez ilkeli yaklaşımını yeniden teyit ettiğini açıkladı.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Zaharova, Türkiye’deki seçimin ardından Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığı durumunda Rus tutumunun ne olacağının sorulması üzerine, Rusya’nın Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunması taraftarı olduğu yanıtını verdi.
Habere göre, Zaharova, nihai çözümü bizzat adadaki sakinlerin bulması gerektiğini ve kendilerinin takvim veya hazır tarif dayatmalarına gerek olmadığını ifade etti.
Zaharova, en önemlisinin de iki toplumun yasal menfaatleri ile endişelerini göz önünde bulundurmak olduğunu ve zemini de bunların oluşturması gerektiğini kaydetti.
Rusya’nın Türkiye ile birçok uluslararası ve bölgesel sorunda işbirliği yapıp, birçok konuyu tartıştığını belirten Zaharova, Kıbrıs sorununun da bunlara dahil olduğunu söyledi.
 
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