“Çözümde Türk askeri olmamalı”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunanistan muhalefet partilerinden SİRİZA partisinin yeni başkanı Kasselakis, Türk askeri olmadan, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümü için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının önemli olduğunu söyledi

Yunanistan muhalefet partilerinden SİRİZA partisinin yeni başkanı Stefanos Kasselakis, 3 günlük ziyaret için geldiği Güney Kıbrıs’ta dün resmi temaslarda bulundu.

Kaselakis dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve diğer siyasi parti başkanlarıyla görüştü.

Kasselakis, Kasselakis dün sabah Yunan Askerî Mezarlığı’nı ve Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu.

Kasselakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirerek, partisinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişki ve koordinasyonun önemini vurgulamayı amaçladığını söyledi.

Kasselakis röportajında, Güven Yaratıcı Önlemleri desteklediğini belirtirken BM’nin bir danışman atamasının büyük önem taşıdığını da savundu.

Partisinin Rum hükümetinin tezlerine tam destek verdiğini vurgulayan Kasselakis, Türkiye’nin teşvikler ve caydırıcı etkenlerle müzakereleri teşvik etmesi için AB tarafından baskı altına alınması gerektiğini öne sürdü.

Kasselakis, Türkiye’nin AB süreci ile Kıbrıs sorununun ilişkilendirilmesinin gerektiğini ve Kıbrıs sorununda yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin Türk-Yunan ilişkilerini de etkileyeceğini vurgulayarak daha önceki açıklamalarının birinde KKTC için “devletçik” ifadesinin kullanmasının bir hata olduğunu ve özür dilediğini de ifade etti.

Kasselakis, “Pile ve Maraş’taki çalışmalarının Türk-Yunan diyaloğu açısından çok olumsuz olacağının açıkça ortaya konulması gerektiğini” savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için aldığı inisiyatiflere destek belirten Kasselakis, “Türk askeri olmadan, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümü için müzakerelerin, BM kararları çerçevesinde ve Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının önemli olduğunu” savundu.

Hristodulidis ile uluslararası gelişmeleri de görüştüklerini söyleyen Kasselakis, Rum-Yunan koordinasyonu ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Hristodulidis ise Yunanistan muhalefet partilerinin, genel olarak bütün partilerin başkanlarıyla iş birliğinin devamı beklentisinde olduğunu belirterek “ortak hedeflerimiz, ortak isteklerimiz olan SİRİZA ile iş birliği kesindir” ifadesini kullandı.

