“Çözüm için çalışıyoruz”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos önceki gün İspanya’da başlayan AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması hedefine bağlı olduklarını” söylediğini yazdı.
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