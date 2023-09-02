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“Çözüm için çalışıyoruz”

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“Çözüm için çalışıyoruz”
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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos önceki gün İspanya’da başlayan AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması hedefine bağlı olduklarını” söylediğini yazdı.
 
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