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Bombacı güvenlik kameralarına takıldı

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Limasol’a bağlı “Ay.Athanasios” bölgesinde dün sabaha karşı meydana gelen araç kundaklama olayının, güvenlik kameralarına takıldığı belirtildi.

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Bombacı güvenlik kameralarına takıldı
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Fileleftheros gazetesi olayın, 51 yaşındaki kadının aracına bomba konulmasıyla meydana geldiğini yazdı.
Failin faaliyetlerinin,  51 yaşındaki kadının yaşadığı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini yazan gazete, ancak failin henüz tespit edilmediğini belirtti.
Habere göre polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.
 
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