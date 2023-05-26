BM, yeni geçiş kapıları istiyor

BM diplomatı Stewart, Kıbrıs Türk ve Rum Ticaret Odalarıyla bir araya geldi. BM, iki ticaret odasının ticaret sektöründeki fırsatların artırılmasını güçlü bir şekilde desteklediğini ve yeni geçiş noktalarının açılması gerektiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Rum Ticaret ve Sanayi Odasıyla (KEVE) geçen salı günü bir görüşme yaptı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Sınır Kapıları, Ticaret ve Dolaşım- Colin Stewart’tan Kıbrıslı Türk ve Rumlar Arasındaki Ekonomik Bağların Güçlendirilmesi İçin İki Ticaret Odasıyla Görüşme” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, ek geçiş noktaları açılması ve iki taraf arasındaki ticaretin genişlemesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) de inisiyatifleriyle öne çıkmakta olduğunu yazdı.

Stewart’ın iki tarafın ticaret odalarıyla görüştüğünü ve görüşmede ateşkes hattı aracılığıyla ticaret konusunun ele alındığını yazan gazete, öte yandan siyasi partiler, sendikalar ve organize grupların, 27 Mayıs’ta, iki taraf arasında yeni geçiş noktalarının açılmasını isteyecekleri bir etkinliğe hazırlandıklarını anımsattı.

Haberinde BM’nin, Stewart’ın iki tarafın ticaret odalarıyla görüşmesi konusunda Twitter’da bir paylaşımda bulunduğunu ileten gazete, BM’nin yaptığı paylaşımda, iki ticaret odasının ticaret sektöründeki fırsatların artırılmasını güçlü bir şekilde desteklediğini ve bunu başarmanın yolunun, yeni geçiş noktalarının açılması olduğunu ifade ettiklerini belirttiğini aktardı.

BM’den yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmenin merkezinde, gelecekteki bir çözüme ilişkin perspektiflerin canlı tutulmasının bir yolu olarak, tüm adadaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin acil gereksinimin bulunduğunu yazan gazete, ada içerisinde artan ticari işlemler için uygun şartlar meydana getirilmesi konusunda, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti.

Açıklamada, iki taraf arasındaki daha fazla ekonomik aktivitenin iyi bir iş anlayışı meydana getirdiği ve bunun ise tüm adada, insanların yaşamına olumlu bir yansıması olacağı ifade edildi.

BM, açıklamasının sonunda, iki ticaret odasının ticaret sektöründe daha fazla fırsatlar olmasını güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bunu başarmanın yolunun, yeni veya daha yeterli geçiş noktaları olduğunu belirttiklerini de kaydetti.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen “yetkili bir kaynak” ise Kıbrıs Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, yeni sınır kapılarının açılması konusunun tartışılmadığını söylerken, böyle bir tartışmanın, iki tarafın öneri ve taleplerinin dikkate alınması kaydıyla yapılabileceğine işaret etti.

Haberde, bu konuyla ilgili olarak ezelden bu yana yapılan tartışmalarda, Rum kesiminin “Kokkina” (Erenköy) ve “Piroi” (Gaziler)’deki sınır kapılarının açılmasına özel önem verdiği de ifade edildi.

Gazeteye göre, Rum Ticaret ve Sanayi Odası KEVE ise açıklamasında, görüşmede, gelecekteki bir çözüme ilişkin perspektiflerin canlı tutulması için bir yol olarak, iki toplum arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili konuların ele alındığını belirtirken, KTTO ile KEVE’nin, Kıbrıslı Türk ve Rum işletmeleri temsil eden kuruluşlar olarak, ekonomik ilişkiler ve ticaretin geliştirilmesinin, iki toplum arasındaki güvenin güçlenmesine katkıda bulunacağını bildiklerini ekledi.

