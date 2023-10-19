BM Güvenlik Konseyinin Pile konusundaki açıklaması bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Pile bölgesiyle ilgili varılan uzlaşı konusunda yayımlayacağı açıklamanın taslağının İngilizler tarafından hazırlandığı ve bunun BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunulduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Güvenlik Konseyinden Duymayı Bekliyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, adadaki iki tarafın BM Güvenlik Konseyinin anlaşmayla ilgili tezi yanı sıra, muhtemelen daha geniş anlamda Kıbrıs sorunuyla ilgili tezini de beklediğini yazdı.

Açıklama taslağının sunulmasının, muhtemelen BM Güvenlik Konseyinin bu hafta sonuna kadar konuyla ilgili görüşünü ortaya koymasına yol açacağını yazan gazete, başlangıçtaki değerlendirmenin, BM Güvenlik Konseyinin açıklamasının önümüzdeki hafta içerisinde yapılması şeklinde olduğunu iletti.

Haberde, dikkatlerin açıklamanın üslubuna ve özellikle de BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması konusunda mesaj gönderip göndermeyeceğine çevrildiği de kaydedildi.

Öte yandan gazete, BM Güvenlik Konseyinin Pile’deki olaylarla ilgili olarak yayımlanan bir önceki açıklamasında somut ifadelerde bulunulduğunu, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğinin vurgulandığını aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin müdahil tarafları temsilci atanması konusunda işbirliği yapmaya çağırdığını da anımsattı.

-İngiltere Devlet Bakanından açıklama

İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad’ın ise, Lordlar Kamarasında yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin 9 Ekim’de Pile konusunda varılan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını söylediğini aktaran gazete, Lordlar Kamarası Başkan Yardımcısı Lord Rogan’ın, Lord Tarık Ahmad’a bir soru yönelttiğini yazdı.

Gazeteye göre Lord Tarık Ahmad, Lord Rogan’ın kendisine yönelttiği ve Pile köyünde yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların desteklenmesi için KKTC hükümetiyle görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusuna “Birleşik Krallığın, Türkiye hariç, uluslararası toplumun geriye kalanı gibi KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak tanımadığı” yanıtını verdi.

Birleşik Krallığın “Kıbrıs adasıyla ilgili egemen otorite olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığını” öne süren Lord Ahmad, Pile konusunda ise, Londra’nın kısa süre önce ara bölgede gerçekleşen olaylarla ilgili olarak Kıbrıs Türk makamları da dahil olmak üzere tüm taraflarla konuştuğunu ifade etti.

Lord Tarık Ahmad açıklamasının sonunda, İngiliz hükümetinin iki toplumun da ihtiyaçlarına karşılık verecek bir çıkış yolu bulunması için, BM’nin kritik rolüyle birlikte, tüm tarafların yapıcı yaklaşımının farkında olduğunu da sözlerine ekledi.

KKTC’nin ise Pile konusunda geri adım atmadığını belirttiğini yazan gazete, haberinin devamında KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasına yer verdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklaması Alithia gazetesinde “Kıbrıs Rum Kesiminin Pile’yle İlgili Beyanları Yanlış” başlığıyla yer buldu.