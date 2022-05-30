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Aya Napa Marinası'na 1974 sonrası ilk kurvaziyer gemi geldi

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Aya Napa Marinası'na 1974 sonrası ilk kurvaziyer gemi geldi

”Sea Dream II” isimli 200 yolcu kapasiteli süper yatın, taşıdığı 90 yolcuyla dün Ay. Napa Marinası’na ulaştığında özel törenle karşılandığı bildirildi.

Politis, Norveç bayraklı süper yatın, 1974’ten bu yana Mağusa Bölgesi’nden giriş yapan ilk “kurvaziyer” olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, bu geminin gelebilmesi için Ay. Napa Marinası’nda “kısıtlı kullanım bölgesi” oluşturulduğunu ve kurvaziyerlerin yanaşıp, yolcuların karaya inebilmesi için özel gümrük emirnamesi çıkarıldığını açıkladı.

Karusos, bu vesileyle yaptığı yazılı açıklamada, "Sea Dream II"nin gelişinin bir başlangıç olduğunu belirterek, kurvaziyerlerin yanaşmasını kolaylaştırmak maksadıyla Ay. Napa Marinası’nda oluşturulan demirleme alanı haricinde Paralimni’deki marinada da benzeri bir alan hazırlandığını kaydetti.

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