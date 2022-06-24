banner762
banner815
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
11 0
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
11 0
 
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
46 0
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
17 0
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
23 0
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
23 0
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
17 0
banner797
banner854

Ay Napa’ya 300 milyon Euro’luk marina

banner476

Ay Napa marinasının resmi açılışı, geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı.

banner825
Ay Napa’ya 300 milyon Euro’luk marina
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, maliyeti  300 milyon Euro’yu aşan Ay Napa marinasının, resmi açılışının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yapıldığını yazdılar.
Habere göre, Anastasiadis açılışta yaptığı açıklamada marinanın, sadece “Mağusa bölgesinin” değil tüm ülkenin turistik haritasını değiştirecek olan bir proje olduğunu söyledi.
Anastasiadis projenin tamamlanmasında büyük rol oynayan Mısırlı yatırımcı Naguib Sawiris ve Karamontani Grubu’na teşekkürlerini sundu.
Mısırlı yatırımcı Sawiris ise yaptığı konuşmada Ay Napa marinasının, Doğu Akdeniz’in köklü olarak imajını değiştiren bir proje olarak nitelendirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.