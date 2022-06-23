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Ay Napa marinası açıldı

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Ay Napa marinası açıldı

Ay Napa marinasının resmi açılışının, geçtiğimiz Salı akşamı yapıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, maliyeti  300 milyon Euro’yu aşan Ay Napa marinasının, resmi açılışının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yapıldığını yazdılar.

Habere göre, Anastasiadis açılışta yaptığı açıklamada marinanın, sadece “Mağusa bölgesinin” değil tüm ülkenin turistik haritasını değiştirecek olan bir proje olduğunu söyledi.

Anastasiadis projenin tamamlanmasında büyük rol oynayan Mısırlı yatırımcı Naguib Sawiris ve Karamontani Grubu’na teşekkürlerini sundu.

Mısırlı yatırımcı Sawiris ise yaptığı konuşmada Ay Napa marinasının, Doğu Akdeniz’in köklü olarak imajını değiştiren bir proje olarak nitelendirdi.

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